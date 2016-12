Borsa Usa sale su Cina e Grecia, Facebook sotto quota 30 dlr

NEW YORK, 29 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in moderato rialzo, sostenuti dalla speranza che la Cina possa rilanciare la crescita attraverso misure di spesa pubblica e dai sondaggi sulle prossime elezione in Grecia, che evidenziano una maggioranza di voti potenziali per i partiti favorevoli ai piani di salvataggio.

Scarso l'impatto sui mercati dell'indice sulla fiducia dei consumatori e dell'indice S&P/Case-Shiller sul mercato immobiliare.

Facebook è scivolata sotto quota 30 dollari per la prima volta dall'approdo alla borsa di New York: la società del social network ha avviato negoziati per acquisire il gruppo norvegese Opera.

Vertex Pharmaceuticals in caduta libera (-15% circa): la società biotech ha rivisto gli studi sui trattamenti per la cura della fibrosi cistica, riducendo il numero di pazienti che ha registrato miglioramenti.

Tra gli altri titoli in evidenza, LeCroy balza del 55% circa dopo che Teledyne Technologies (poco mossa) ne ha annunciato l'acquisizione per 240,5 milioni di dollari in contanti.

In volo Interline Brands (+40% circa): P2 Capital Partners e la divisione di private equity di Goldman Sachs ne hanno annunciato il buyout per circa 812 milioni di dollari.

Banctrust Financial Group sale del 55% circa dopo che Trustmark Corp (poco mossa) ne ha annunciato l'acquisizione per 55,4 milioni di dollari.

Attorno alle 18,30 italiane, il Dow Jones guadagna lo 0,68%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,58% e il Nasdaq lo 0,46%.