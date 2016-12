Wall Street - Stocks to watch del 29 maggio

NEW YORK, 29 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

In assenza di risultati aziendali in calendario, il ritmo dovrebbe essere scandito dai dati macroeconomici: l'agenda prevede l'indice S&P Case-Shiller sul mercato immobiliare di marzo, stimato in rialzo dello 0,2% su mese e in calo del 2,6% su anno, e l'indice sulla fiducia dei consumatori di maggio, che dovrebbe salire a 70.