Borsa Usa in calo su timori zona euro, a picco Dell

NEW YORK, 23 maggio (Reuters) - La borsa Usa cede decisamente terreno sui crescenti timori per il futuro della Grecia nella zona euro, con l'umore del mercato ulteriormente raffreddato dalle previsioni di ricavi più deboli del previsto da parte di Dell.

"Poiché i mercati funzionano come un meccanismo prospettico, si sta incorporando in una certa misura l'impatto dell'uscita della Grecia dalla Ue, con gli investitori che già scontano anche la possibile uscita di altri membri Ue, Spagna e altri, con un aumento della volatilità", commenta James E. Russell, di U.S. Bank.

L'indice S&P dei finanziari arretra dell'1,5%, con Citigroup in calo del 2,2% così come Capital One Financial .