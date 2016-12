Wall Street - Stocks to watch del 22 maggio

NEW YORK, 22 maggio (Reuters) - I derivati sugli indici statunitensi si muovono in lieve rialzo, facendo presagire un avvio di Wall Street all'insegna di una moderata positività.

Nel calendario macro attenzione rivolta ai dati sulle vendite di case esistenti in aprile, attesi alle 16 ora italiana.

In calo nelle contrattazioni europee i prezzi dei titoli di stato Usa, con gli investitori che approfittano del prossimo summit Ue come pretesto per prendere profitto e con il mercato che si prepara a una nuova tornata di aste questa settimana. Il benchmark decennale cede 9/32 e rende l'1,78%, il trentennale arretra di un punto pieno con un rendimento del 2,86%.