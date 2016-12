Borsa Usa in rialzo,balzo Apple compensa calo Facebook al Nasdaq

NEW YORK, 21 maggio (Reuters) - Reduci dalla peggiore flessione settimanale di quest'anno, gli indici statunitensi si attestano in rialzo con Facebook che scivola ben sotto il prezzo di collocamento di 38 dollari.

Svanito il supporto dei collocatori, il titolo del social network più famoso del mondo è arrivato a valere un minimo di 33 dollari, un andamento che contrasta con la vivacità degli acquisti su Apple (+4%) che spingono il Nasdaq in rialzo del 2%.

"Si usciva da Apple per partecipare a Facebook", ha detto Frank Lesh, futures analyst e broker di FuturePath Trading LLC a Chicago. "Facebook non sta facendo quello che si aspettavano avrebbe fatto, quindi forse riportano quei capitali dove li avevano in precedenza".