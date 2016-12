Borsa Usa in rialzo, Facebook perde oltre 11%, sotto prezzo Ipo

MILANO, 21 maggio (Reuters) - Wall Street è in rialzo negli scambi della mattinata riprendendo fiato dopo avere concluso la peggiore settimana dell'anno.

Tra gli altri titoli Yahoo sale dell'1% circa sulla notizia che l'imprenditore cinese del settore internet, Jack Ma, riacquisterà fino a metà della partecipazione del 40% in capo a Yahoo nella sua Alibaba Group per 7,1 miliardi di dollari, operazione che avvicina il leader dell'e-commerce cinese alla quotazione in borsa.