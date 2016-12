Wall Street - Stocks to watch del 21 maggio - ore 13,45

NEW YORK, 21 maggio (Reuters) - (aggiunge stime Lowe's, risultati Campbell, aggiorna quotazione futures)

I derivati sugli indici statunitensi preannunciano una partenza in rialzo a Wall Street dopo la flessione di venerdì che ha visto un debutto deludente di Facebook.

Nel fine settimana i leader del G8 hanno sottolineato che la loro "priorità è promuovere la crescita e l'occupazione", sostenendo a parole il permanere della Grecia nella zona euro; ma, nonostante gli appelli lanciati dagli Stati Uniti per misure immediate a favore della crescita, non ci sono stati segnali di un ammorbidimento della posizione della Germania che vede nell'austerità la cura di tutti i mali.