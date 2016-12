Wall Street - Stocks to watch del 15 maggio

NEW YORK, 15 maggio (Reuters) - L'andamento dei futures sugli indici Usa fa presagire un avvio positivo a Wall Street quest'oggi.

Il tema della Grecia sarà sempre al centro dell'interesse degli investitori, così come i timori sul futuro della zona euro a seguito della possibile uscita della Grecia dall'euro.

Sul fronte macroeconomico, sono attesi i dati Core CPI, redditi reali, vendite al dettaglio aprile e indice manifatturiero Fed New York maggio alle 14,30 e le scorte industria marzo alle 15,00.

* Faceboook ha aumentato l'intervallo di prezzo in quella che viene definita come la piu' grande offerta pubblica della Silicon valley per raccogliere oltre 12 miliardi di dollari, secondo una fonte vicina al dossier, dando una valutazione potenziale al social network superiore ai 100 miliardi di dollari.