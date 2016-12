Borsa Usa, indici in calo, S&P su supporto chiave

NEW YORK, 14 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in deciso calo, in sintonia con gli altri mercati azionari, risentendo dello stallo politico in Grecia e dei timori di un rallentamento dell'economia cinese.

La fuga dagli asset considerati più rischiosi, come le azioni o le materie prime, hanno spinto l'S&P 500 verso l'importante supporto a quota 1.340 punti e nel caso di rottura si potrebbe aprire la strada verso una discesa più consistente.

I leder politici greci hanno mostrato scarso entusiasmo verso un altro round di colloqui per formare un nuovo governo e scongiurare le elezioni, alimentando i timori che il paese sia sulla strada della bancarotta e dell'uscita dalla zona euro. Le conseguenze di un tale evento non sono prevedibili. Gli investitori temono che possa portare a una instabilità ancora maggiore in Spagna e Italia.

"La crescente possibilità che la Grecia dica addio (alla zona euro) pone l'intera regione nel regno dell'ignoto in termini di ripercussioni a livello economico", spiega in una nota Peter Boockvar, equity strategist e portfolio manager di Miller Tabak. "I rendimenti dei bond spagnoli e greci stanno balzando e il costo per assicurarsi verso un default della Spagna è ora più alto di quello dell'Ungheria", aggiunge.

Intorno alle 17,05 il Dow Jones cede lo 0,82%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,9% e il Nasdaq Composite lo 0,78%.

JPMorgan Chase & Co perde il 2,1%. La banca ha sacrificato il responsabile investimenti Ina Drew in risposta alle perdite di trading che potrebbero raggiungere o superare i 3 miliardi di dollari. Venerdì il titolo aveva perso il 9%.

Avon Products guadagna il 4,5% dopo aver comunicato a Coty Inc che esaminerà un'offerta per la stessa da 10,7 miliardi di dollari e si aspetta di fornire una risposta in merito entro una settimana.