Wall Street - Stocks to watch del 14 maggio

NEW YORK, 14 maggio (Reuters) - I derivati sugli indici azionari Usa perdono terreno a Wall Street, preannunciando un avvio debole della borsa.

Intorno alle 13 ora italiana il futures sullo S&P 500 futures arretra dello 0,9% circa e i contratti relativi a Dow Jones e Nasdaq 100 cedono rispettivamente lo 0,7% e lo 0,9%.

* APPLE sarebbe disposta a pagare 87,3 milioni di euro per il produttore di schermi di alta gamma tedesco Loewe secondo il blog AppleInsider. La cifra corrisponderebbe ad un premio del 48% sulle quotazioni di chiusura di Loewe di venerdì scorso. Apple non ha voluto commentare.

* JPMORGAN CHASE & CO ha perso 15 miliardi di capitalizzazione e un livello di rating sul merito creditizio dopo aver annunciato a sorpresa un perdita su trading di 2 miliardi di dollari che ha innescato una polemica sulla necessità di una maggiore regolamentazione delle banche.

* YAHOO INC ha sostituito il proprio AD per la terza volta in altrettanti anni assegnando tre poltrone in cda a rappresentanti del fondo hedge guidato da Daniel Loeb. . Nel pre-borsa il titolo sale dell'1,4%.

* I venture capitalist che hanno sostenuto FACEBOOK ai suoi albori potrebbero beneficiare sia di un ritorno di immagine che che di un gigantesco risultato finanziario quando la società si quoterà in borsa questa settimana.

* CONCHO RESOURCES INC ha annunciato che rileverà tutti gli asset del petrolio e del gas di Three Rivers Operating Company LLC, società del portafoglio della società di private equity Riverstone Holdings LLC, per 1 miliardo di dollari in contanti.

* CHESAPEAKE ENERGY CORP ha ricevuto un prestito per 3 miliardi di dollari da Goldman Sachs e Jeffries Group che le darà i margini per procedere a dismissioni e liquidità sufficiente per quest'anno. Secondo il Wall Street Journal si aspetta che l'investitore attivista Carl Icahn renda noto presto di aver acquisito una partecipazione significativa nella società di gas naturale