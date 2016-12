Wall Street - Stocks to watch del 10 maggio

NEW YORK, 10 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

Il focus dei mercati resta puntato sulla situazione in Europa, con le consultazioni di governo in Grecia e i timori sulla Spagna.

L'agenda macroeconomica prevede la bilancia commerciale di marzo, stimata in rosso di 50 miliardi di dollari, i prezzi all'import e all'export sempre di marzo, stimati, rispettivamente, in calo dello 0,2% e in rialzo dello 0,2%, le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbero salire a 369.000 unità, e il budget federale di aprile, visto in utile per 30 miliardi di dollari.