Borsa Usa, indici in calo su timori Europa

MILANO, 9 maggio (Reuters) - Seduta debole per l'azionario Usa dopo che le incertezze politiche in Grecia e i timori di ulteriori accantonamenti delle banche spagnole hanno alimentato le paure di un ulteriore peggioramento della crisi debitoria della zona euro. Secondo quanto riferito da fonti finanziarie vicine alla situazione il governo spagnolo chiederà alle banche di raccogliere altri 35 miliardi circa di euro in accantonamenti a fronte delle esposizioni nel settore delle costruzioni.