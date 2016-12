Borsa Usa debole su minimi due mesi per incertezza Grecia

NEW YORK, 8 maggio (Reuters) - Seduta negativa per la borsa Usa, che scende ai livelli più bassi degli ultimi due mesi per l'emergere di nuovi dubbi sulla capacità dell'Europa di affrontare la crisi della regione.

Le elezioni in Francia e Grecia sembrano preannunciare una nuova era di opposizione all'austerità dei governi, alimentando nuove incertezze tra timori per la crescita economica di Stati Uniti e Cina.

In lettera i settori più sensibili all'economia, come i beni di consumo discrezionali in ribasso del 2%. Gli investitori prediligono invece i titoli più sicuri, con utility e telecomunicazioni in calo di appena lo 0,2%.