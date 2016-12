Wall Street - Stocks to watch del 2 maggio

NEW YORK, 2 maggio (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street sono in moderato ribasso, dopo che ieri l'indice Dow Jones ha chiuso ai livelli più alti di oltre quattro anni grazie ai dati che hanno mostrato ad aprile un'espansione della manifattura più forte del previsto.

Il mercato attende le statistiche Adp sugli occupati del settore privato in aprile, in cerca di indicazioni sul mercato del lavoro prima dei dati chiave di venerdì.

Oggi il calendario macro prevede anche l'indice Ism New York di aprile e gli ordini all'industria a marzo.

A raffreddare gli umori contribuisce intanto l'indagine sul settore manifatturiero della zona euro, ulteriormente scivolato il mese scorso in un panorama che vede il rallentamento iniziato nei paesi periferici radicarsi anche in nazioni centrali come Francia e Germania.