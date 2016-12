Wall Street - Stocks to watch del 24 aprile

NEW YORK, 24 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un avvio in leggero rialzo.

L'azionario europeo rimbalza dopo le vendite di ieri, in un mercato fragile sui timori legati alla capacità di reazione alla crisi finanziaria.

L'asta di titoli di Stato in Olanda è stata chiusa senza difficoltà.

I Treasuries Usa sono in lieve calo dopo l'esito positivo dell'asta sui titoli di Stato olandesi, anche se rimane pressione in acquisto per i timori sulla zona euro. Il decennale perde 3/32, rendimento 1,952%, il trentennale 7/32, rendimento 3,101%.