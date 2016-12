Wall Street - Stocks to watch del 16 marzo

NEW YORK, 16 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, in una giornata densa di dati macroeconomici.

E' prevista per oggi la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo, dei dati sui redditi reali e sulla produzione industriale relativi a febbraio e dell'indice dell'Università del Michigan relativo a marzo.

Per quanto riguarda l'inflazione, il consensus stima un aumento dei prezzi a febbraio dello 0,4% su mese, dal rialzo dello 0,2% registrato a gennaio.

Ieri l'azionario Usa ha archiviato la seduta in rialzo, con l'indice S&P che ha chiuso sopra quota 1.400 punti per la prima volta dal 2008, aiutato anche dai forti dati manifatturieri regionali.

Intorno alle 12,30 il futures sullo Standard & Poor's 500 con scadenza a giugno sale dello 0,1%, mentre quello sul Nasdaq con analoga scadenza sale dello 0,19%.

I titoli in evidenza:

* Secondo il Wall Street Journal, che cita fonti vicine alla situazione, diverse banche, inclusa Goldman Sachs, hanno mostrato interesse per l'acquisto degli asset 'tossici' di AIG , detenuti dalla Fed di New York in seguito al salvataggio dell'istituto.

* United Parcel Service ha detto di essere in trattative 'costruttive' per l'acquisto della rivale olandese TNT Express e ha ribadito l'intenzione di presentare un'offerta. Lo scorso mese aveva offerto 9 euro per azione, per un valore totale dell'operazione di 4,9 miliardi di euro.