Borsa Usa, S&P sale sopra 1.400 punti per la prima volta dal 2008

NEW YORK, 15 marzo (Reuters) - A Wall Street l'indice S&P 500 rompe al rialzo la soglia dei 1.400 punti, per la prima volta da giugno 2008, e si appresta a mettere a segno la migliore settimana in oltre un mese sulla scia dei dati che hanno mostrato un continuo miglioramento dell'economia statunitense.