Borsa Usa poco mossa dopo Fed, scivola Citigroup dopo stress test

NEW YORK, 14 marzo (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso dopo il comunicato della Fed di ieri sera e alla luce degli stress test che hanno visto la promozione dei principali istituti bancari.

Per ciò che riguarda gli stress test, Citigroup a sorpresa non ha conseguito un risultato brillante e quindi cede il 3,68%.

L'esito degli stress test è "sicuramente una buona notizia per tutto il sistema finanziario. Mostra che le banche hanno invertito la rotta, migliorato il capitale in modo significativo e sono diventate meno aggressive e più prudenti in merito al patrimonio", spiega Tim Ghriskey di Solaris Asset Management.