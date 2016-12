Borsa Usa in rialzo su placarsi timori zona euro, vendite dettaglio

NEW YORK, 13 marzo (Reuters) - Wall Street è in rialzo poco dopo l'avvio, sul placarsi dei timori relativi alla crisi delle economie della zona euro e dopo il dato che ha mostrato vendite al dettaglio Usa migliori delle attese relativamente al mese scorso. Secondo i dati del dipartimento al Commercio, le vendite al dettaglio della prima economia mondiale sono cresciute il mese scorso al ritmo di 1,1% a livello di indice generale e 0,9% al netto delle auto, a fronte di un consensus dei mercati finanziari pari rispettivamente a +1,0% e +0,7%.

La fiducia degli investitori sulle prospettive economiche dell'Europa sono migliorate dopo che i ministri delle Finanze della zona euro hanno approvato in via definitiva il secondo finanziamento per la Grecia e dopo lo Zew.