Borsa Usa procede incerta, attesa per Fed, fermento M&A

NEW YORK, 12 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono all'insegna dell'incertezza, con gli investitori che tirano il fiato in attesa della riunione della Federal Reserve, che domani si pronuncerà sulla politica monetaria.

Tra i titoli in evidenza, Tidewater cede circa il 5%: la società di spedizioni via cargo ha annunciato che Sonatide, la partnership con una compagnia petrolifera statale dell'Angola, non annuncerà nuove iniziative sino a che le due parti non avranno risolto le questioni aperte.