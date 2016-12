Borsa Usa poco mossa, attende FOMC, interesse per M&A

NEW YORK, 12 marzo (Reuters) - Wall Street è poco mossa dopo circa un'ora di contrattazioni, con gli investitori che preferiscono prendersi una pausa dopo tre sedute di rally alla luce anche degli ultimi dati macro cinesi e in vista della riunione del comitato di politica monetaria della Fed.

Inoltre, la cautela domina l'azionario in vista di eventuali indicazioni domani al termine della riunione del Federal Open Market Committee in termini di politica monetaria.

"Questo è sicuramente un mercato in un momento di pausa, in attesa di qualsiasi cosa esca dal Fomc in termini di direzione nella politica dei tassi", commenta Peter Kenny di Knight Capital In Jersey City.