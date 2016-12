Wall Street - Stocks to watch del 9 marzo

NEW YORK, 9 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero calo, indicando un avvio debole sull'azionario Usa in un clima di attesa per i dati sul mercato del lavoro Usa del primo pomeriggio.

Le stime indicano 210.000 nuovi porti di lavoro non agricoli (dopo i 243.000 di gennaio) e un tasso di disoccupazione stabile all'8,3%. Il dato è atteso per le 14,30 italiane. Per la stessa ora è in agenda anche la pubblicazione del dato sulle scorse all'ingrosso di gennaio, previste in progresso dello 0,6% contro un +1% di dicembre.