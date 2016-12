Borsa Usa ritraccia da massimi 4 anni, bene Lowe's dopo risultati

NEW YORK, 27 febbraio (Reuters) - La borsa Usa viaggia in territorio moderatamente negativo, dopo che la scorsa settimana l'S&P 500 ha toccato un massimo di chiusura degli ultimi quattro anni e dopo che il G20 ha detto all'Europa che deve impegnare più risorse per combattere la crisi del debito Ue prima di chiedere aiuti al resto del mondo.

"In mancanza di notizie vediamo prese di beneficio in avvio della giornata" , commenta Rick Meckler di LibertyView Capital Management a New York. "Non sarebbe sano se non ci fossero prese di beneficio".