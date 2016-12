Wall Street - Stocks to watch del 22 febbraio

NEW YORK, 21 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono lievemente cedenti indicando un'apertura debole per la borsa Usa sulla scia dell'andamento delle piazze europee.

L'indice Pmi del settore servizi a febbraio è risultato in calo a 49,7 da 50,4 di gennaio, sotto le attese che scommettevano su una lettura di 50,6.

Sul fronte Usa qualche segnale sull'andamento dell'economia potrebbe arrivare dai dati sulle vendite di nuove case, attesi per per 16,00 italiane.

Per quanto riguarda i dati aziendali il mercato si concentrerà in primo luogo su Dell Attesi anche i risultati di HP, Express Scripts , TJX Cos Inc e Analog Devices.