Wall Street - Stocks to watch del 21 febbraio

NEW YORK, 21 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street puntano a un'apertura positiva della borsa Usa alla riapertura delle contrattazioni dopo lo stop per la festività de President's Day di ieri.

L'accordo mette un punto fermo dopo mesi di incertezza, soprattutto rispetto al temutissimo scenario di un default disordinato della Grecia, il mese prossimo, anche se al di là dell'ottimismo di queste ore resta la preoccupazione per la reale capacità di Atene di portare avanti il pesante programma di austerità concordato con i creditori internazionali.

Sul mercato obbligazionario sono in calo i prezzi del titoli del debito Usa: il decennale cede 9/32 e rende il 2,03%, la scadenza a 30 anni perde 20/32 con un rendimento del 3,18%, mentre il due anni è stabile.

Tra i titoli in evidenza:

* WAL-MART ha annunciato per il quarto trimestre un utile per azione per le attività ordinarie sopra le attese (1,51 dollari a fronte di stime di 1,45 dollari). Il titolo è sceso del 2% negli scambi del preborsa. Continua...