Wall Street - Stocks to watch del 17 febbraio

NEW YORK, 17 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street puntano a un'apertura contrastata della borsa Usa.

Le borse europee sono positive in un mercato che scommette su un accordo sulla crisi greca entro lunedì, per garantire un secondo piano di salvataggio.

Tra i titoli in evidenza:

* La quota di Apple nel mercato degli smartphone in Cina cala per il secondo trimestre consecutivo nel periodo Ottobre-Dicembre, a causa dei marchi locali più economici e perchè alcuni negozi hanno rallentato gli acquisti in attesa del lancio dell'iPhone 4S il mese scorso.