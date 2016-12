Borsa Usa positiva su dati macro, banche frenate da Moody's, ok GM

NEW YORK, 16 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in moderato rialzo, sostenuti da una serie indicatori macroeconomici positiva.

Corre General Motors (+4% circa): la casa automobilistica ha archiviato il quarto trimestre con un utile inferiore alle attese, ma i risultati in Nord America sono stati letti positivamente dal mercato, così come le dichiarazioni del direttore finanziario sulla riduzione dei costi in Europa e America Latina.