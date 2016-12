Wall Street - Stocks to watch del 16 febbraio

NEW YORK, 15 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi facendo presagire un avvio debole per gli indici della borsa Usa.

Seduta pesante anche per le borse europee penalizzate dall'annuncio di Moody's che potrebbe tagliare i rating sul credito di 17 istituzioni finanziarie globali e di 114 europee, un ulteriore segnale di come si stia allargando l'impatto della crisi del debito della zona euro. Fra le banche quotate ci sono: Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of America .