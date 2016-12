Wall Street - Stocks to watch del 15 febbraio

NEW YORK, 15 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, prospettando un'apertura positiva.

Tra i titoli in evidenza:

* I colloqui tra Yahoo e il gruppo cinese Alibaba Group sulle attività asiatiche del gruppo Usa sono entrati in una fase di impasse, mettendo in forse il piano per un scambio di asset esente da tasse da 17 miliardi di dollari, secondo alcune fonti vicine alla situazione.