Wall Street - Stocks to watch del 14 febbraio

NEW YORK, 14 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo dopo un iniziale segno negativo.

Tra i titoli in evidenza:

* Boeing ha firmato il più grande ordine della sua storia con la compagnia indonesiana Lion Air, in un accordo da 22,4 miliardi di dollari.

* Apple ha in programma di annunciare l'iPad di quarta generazione (4G) la prima settimana di marzo, scrive il Wall Street Journal. Apple non è disponibile per un commento fuori dagli orari d'ufficio.