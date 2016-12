Borsa Usa in calo su Grecia, corre LinkedIn su outlook trim1

NEW YORK, 10 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in calo, zavorrati dalle incertezze sull'esito delle trattative per l'erogazione di una nuova tranche di aiuti alla Grecia.

A picco First Solar (-10% circa) dopo l'annuncio che il dipartimento dell'Energia Usa non ha concesso i prestiti per un mega-progetto fotovoltaico in California, a causa di problemi con i permessi di costruzione.