Wall Street - Stocks to watch del 10 febbraio

NEW YORK, 10 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

Il focus resta puntato sulle trattative per l'erogazione di un nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia.

Fitta l'agenda macroeconomica: la bilancia commerciale di dicembre, che dovrebbe evidenziare un rosso di 48 miliardi di dollari, l'indice sulla fiducia dei consumatori Reuters/Università del Michigan di febbraio, stimato in calo a 74,5, e il budget federale di gennaio, che dovrebbe mostrare un calo del defict a 50 miliardi.

I titoli in evidenza oggi:

* NYSE EURONEXT ha chiuso il quarto trimestre con un utile di 128 milioni di dollari, in linea con la stima di 126,3 milioni.

* Ieri, BANK OF AMERICA, WELLS FARGO, JP MORGAN, CITIGROUP e Ally Financial hanno raggiunto un accordo per chiudere un'indagine governativa sui pignoramenti di abitazioni attraverso il pagamento di 25 miliardi di dollari.