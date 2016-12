Wall Street - Stocks to watch del 9 febbraio

NEW YORK, 9 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono moderatamente in ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

Gli occhi degli investitori sono rivolti a Bruxelles, dove il ministro delle Finanze greco, Evangelos Venizelos, incontrerà la troika per avere il via libera al nuovo pacchetto di aiuti da 172 miliardi di dollari. Le ultime indiscrezioni dicono che i leader politici greci hanno raggiunto un accordo su gran parte dei punti richiesti per ottenere gli aiuti, ma non su tutti.