Wall Street - Stocks to watch del 6 febbraio

NEW YORK, 6 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

In assenza di dati macroeconomici in calendario, la seduta dovrebbe registrare l'evoluzione dei negoziati sulla ristrutturazione del debito in Grecia: oggi, i partiti della coalizione che sostiene il governo di Atene devono rispondere all'Ue sui termini del nuovo accordo di salvataggio.

In generale, gli investitori sembrano orientati a tirare il fiato, dopo la corsa di inizio anno che ha portato, venerdì scorso, il Nasdaq sui massimi da dicembre 2000 e il Dow ai picchi dal maggio 2008.

Attorno alle 13 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 7,20 punti (-0,54%), il derivato sul Nasdaq scende di 5,50 punti (-0,22%) e il contratto a marzo sul Dow Jones arretra di 33 punti (-0,26%).

I titoli in evidenza oggi:

* GENERAL MOTORS punta ad incrementare la marginalità al 10% dall'attuale 6% nell'arco di alcuni anni. E' quanto ha detto Daniel Ammann, direttore finanziario della casa automobilistica, in un'intervista al Wall Street Journal.

* ROCKWOOD HOLDINGS ha annunciato un aumento della capacità per raddoppiare la produzione di litio, attraverso l'investimento di 140 milioni di dollari in un impianto in Cile.