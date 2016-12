Wall Street - Stocks to watch del 3 febbraio

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono cautamente positivi in attesa del dato chiave sull'occupazione di gennaio, che dovrebbe dettare il tono della seduta.

Una lettura positiva del dato - in agenda alle 14,30 italiane - fornirebbe nuove indicazioni di ripresa stabile dell'economia Usa e potrebbe offrire agli investitori il pretesto per scommettere di più sugli asset a rischio dopo i recenti guadagni dell'azionario. D'altra parte, eventuali segnali di debolezza sarebbero visti come un'ulteriore pressione sulla Federal Reserve affinché agisca per stimolare la crescita.