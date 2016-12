Borsa Usa debole dopo deludenti dati macro, trimestrali miste

Le notizie riguardanti le singole società americane mostrano invece un panorama disomogeneo per quanto riguarda i bilanci trimestrali e le prospettive. Pfizer e Eli Lilly & Co hanno entrambe battuto le attese degli analisti ma la prima ha ridotto la view sul 2012 e la seconda ha ribadito le previsioni di un calo degli utili 2012. In borsa Pfizer cede l'1% mentre Lilly sale dello 0,7%.

"In generale gli utili non sono così robusti come lo erano un anno fa", dice Nicholas Colas, responsabile delle strategie di mercato a ConvergEx di New York.