Borsa Usa prosegue incerta, bene Caterpillar e 3M, giù AT&T

NEW YORK, 26 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono incerti, con gli investitori che tirano il fiato dopo la corsa di ieri, determinata dall'annuncio della Federal Reserve che i tassi resteranno vicini allo zero almeno sino alla fine del 2014.

Tra le società che hanno comunicato i risultati trimestrali, la conglomerata industriale 3M avanza di circa un punto percentuale, mentre AT&T cede oltre il 2%: il colosso delle tlc ha registrato una perdita trimestrale di 6,7 miliardi di dollari a causa del pagamento della penale per la mancata acquisizione di T-Mobile.

Giornata caratterizzata da alcune operazioni di M&A nel settore biotecnologico: Amgen cede il 2% circa dopo aver annunciato l'acquisizione di Micromet (+32% circa) per poco più di un miliardo di dollari. Celgene arretra dello 0,7% circa: la società ha archiviato il quarto trimestre con utili in crescita e, contestualmente, ha annunciato l'acquisizione di Avila per 350 milioni di dollari.