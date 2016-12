Borsa Usa in rialzo dopo accordo UE, dati fiducia consumatori Usa

NEW YORK, 9 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in rialzo di oltre un punto percentuale dopo che i leader dell'Unione europea hanno trovato un accordo su alcune misure parziali per contrastare la crisi del debito della regione e dopo che i dati di dicembre sulla fiducia dei consumatori Usa si sono rivelati migliori delle attese.

Nel summit europeo di questa notte si è deciso di adottare regole di bilancio più severe per la zona euro, ma non si è trovata una convergenza tra tutti i paesi membri sulla modifica del trattato UE.

I bancari, che erano stati sotto pressione a causa dell'incertezza, sono in deciso rialzo sulla scia delle notizie provenienti dall'Europa. Bank of America Corp sale del 3,9%, JPMorgan Chase & Co del 2,8%, Citigroup Inc del 4,6%. L'indice Financial Select Sector SPDR sale del 2,1%.