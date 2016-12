Borsa Usa debole dopo delusione Draghi, ok McDonald's su vendite

NEW YORK, 8 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in deciso ribasso, risentendo della caduta delle borse europee dopo le dichiarazioni del presidente della Bce, Mario Draghi.

Parlando nel corso della conferenza stampa, dopo la decisione di tagliare i tassi di riferimento all'1%, Draghi ha deluso le aspettative, non menzionando nuovi acquisti di bond e sottolineando che l'intervento sul costo del denaro non è stato votato all'unanimità.

In volo (+39% circa) Affymax : la società biotech ha reso noto che un farmaco per la cura dell'anemia nei pazienti in dialisi ha ottenuto il via libera di un comitato della Fda. Continua...