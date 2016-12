Wall Street - Stocks to watch dell'8 dicembre

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

Lo sguardo rimane puntato verso l'Europa, all'evoluzione della crisi dl debito nella zona euro. In occasione della riunione di oggi, la Bce dovrebbe tagliare i tassi e svelare un nuovo pacchetto di aiuti alle banche.

L'agenda macroeconomica prevede le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, viste in calo a 395.000 unità, e le scorte all'ingrosso di ottobre, stimate in rialzo dello 0,3%.

I titoli in evidenza oggi:

* Il gruppo cinese Alibaba sta cercando finanziamenti fino a 4 miliardi di dollari, riferiscono alcune fonti, per procedere con l'acquisto della quota del 40% del capitale in mano a YAHOO.

* NOKIA, secondo quanto si legge sul Financial Times, pensa alla cessione di Vertu, il marchio di fascia alta del produttore di cellulari. Vertu genera un fatturato annuale stimato in 200-300 milioni di euro.

* PACIFIC SUNWEAR OF CALIFORNIA ha ricevuto un'iniezione di liquidità per 60 milioni di dollari dall'operatore di private equity Golden Gate Capital, che ha ottenuto il diritto a comprare il 20% del capitale del produttore di abbigliamento per teenager. Continua...