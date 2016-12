Wall Street - Stocks to watch del 7 dicembre

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in discreto rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

I titoli in evidenza oggi:

* L'India ha sospeso i piani per l'apertura del settore della grande distribuzione, che ha un fatturato stimato di 450 miliardi di dollari, a soggetti esteri, come WAL-MART STORES. Una fonte governativa indiana ha successivamente precisato che non verrà bloccata la possibilità che un investitore estero possegga il 100% di un singolo brand retail.