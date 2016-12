Wall Street - Stocks to watch del 6 dicembre

NEW YORK, 6 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

L'assenza di indicatori macroeconomici e di trimestrali di peso in agenda dirotta l'attenzione sull'evoluzione della crisi del debito nella zona euro. S&P ha minacciato di tagliare il rating dei paesi che fanno parte dell'area, determinando la flessione dei mercati asiatici.

I titoli in evidenza oggi:

* L'operatore di private equity BLACKSTONE, per bocca del partner Michael Chae, ha detto di vedere Cina e sud-est asiatico come principali destinazioni degli investimenti in Asia nel 2012.