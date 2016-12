Borsa Usa in rialzo dopo dati lavoro, ottimismo su Europa

NEW YORK, 2 dicembre (Reuters) - Seduta positiva per la borsa Usa sulla scia dei dati sull'occupazione e sulle attese di una collaborazione delle autorità europee per far fronte alla crisi del debito.

Il tasso di disoccupazione Usa a novembre è sceso all'8,6% - minimo degli ultimi due anni e mezzo - dal 9% del mese precedente, ulteriore segnale di una ripresa di slancio dell'economia.

"Nel complesso è un dato incoraggiante sul mercato del lavoro", commenta David Resler, chief economist di Nomura Securities a New York. "Ma non bisogna eccitarsi troppo pensando che vedremo molto spesso una flessione di quattro decimi di punto percentuale del tasso di disoccupazione".

Intorno alle 16,55 italiane il Dow Jones guadagna lo 0,87%, lo Standard & Poor's 500 l'1,14% e il Nasdaq Composite l'1,09%.

L'azionario beneficia anche del fatto che Bloomberg ha citato fonti secondo cui la Banca centrale europea si starebbe preparando a prestare 200 miliardi di euro al Fondo monetario internazionale in un tentativo di alleviare la crisi del debito.

Questa settimana funzionari avevano riferito a Reuters a un incontro dei ministri delle Finanze della zona euro che non era stata fissata una cifra per un possibile aumento dei fondi per l'Fmi.

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha ribadito il suo forte sostegno all'euro e ha sollecitato rapidi cambiamenti dei trattati Ue per porre rimedio alle cause della crisi del debito della zona euro, ma ha avvisato che gli europei dovranno affrontare una lunga e dura "maratona" per ripristinare la credibilità persa.

Tra i singoli titoli le azioni quotate negli Usa di Research in Motion lasciano sul terreno oltre il 9% dopo che il produttore del BlackBerry ha annunciato che iscriverà a bilancio un onere lordo per svalutare il valore del tablet PlayBook che ha ricevuto una debole accoglienza.