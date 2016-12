Borsa Usa in ribasso su timori Europa, Nasdaq -2%

MILANO, 17 novembre (Reuters) - L'azionario Usa è debole, a causa dell'aumento dei rendimenti sul debito della zona euro, che ha messo in secondo piano i miglioramenti dell'economia Usa.

I rendimenti dei titoli di Stato spagnoli a 10 anni, in asta oggi, hanno toccato il 6,98%, massimo dal 1997.

Positivi i dati macro statunitensi. L'occupazione settimanale è sui minimi da sette mesi, mentre le autorizzazioni per costruzioni di nuove case rimbalzano in modo deciso.

Quota 7% è considerato dagli investitori non sostenibile, perché Grecia e Portogallo, quando i rendimenti si sono attestati su quei livelli, sono stati costretti a ricorrere a un piano di salvataggio.

"Il mercato sta tentando di focalizzarsi sui dati macro Usa, ma è preoccupato per la situazione in Europa, che sembra essere fuori controllo", dice Ken Polcari direttore di ICAP Equities a New York.