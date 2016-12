Wall Street - Stocks to watch del 14 novembre

"Il mercato resta scettico sul fatto che l'Italia sia in grado di rendere operativo il piano d austerità", dice Peter Cardillo, capo economista di Rockwell Global Capital. "Ma non dimentichiamo che la politica italiana a volte può stupire".

E' stato Warren Buffett, AD di Berkshire Hathaway, a dare voce alla cautela dei mercati statunitensi. In un'intervista alla Cnbc, ha detto che non è chiaro se l'Europa sarà in grado di fare tutto quanto necessario per fermare la crisi e che è troppo presto per acquistare titoli di Stato o azioni di banche europei.