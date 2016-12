Borsa Usa cala dopo balzo dollaro, timori Europa

NEW YORK, 31 ottobre (Reuters) - La borsa Usa perde terreno a causa di un rialzo del dollaro, che pesa sulle materie prime e che ha prosciugato la domanda di asset a rischio.

Pesa anche il raffreddamento dell'euforia sul piano europeo per contenere la crisi del debito, con i rendimenti dei bond italiani e spagnoli in rinnovato rialzo, rialzo che ha spinto la Bce ad acquistare titoli di Stato.

"Abbiamo avuto una fuga piuttosto massiccia a causa dell'Europa, e ci si chiede se quello che è stato messo in campo finora sia sufficiente a guadagnare un po' di tempo per Spagna e Italia", dice Peter Boockvar, strategist di Miller Tabak a New York.