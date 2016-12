Wall Street - Stocks to watch del 28 ottobre

NEW YORK, 28 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

Dopo il rally di ieri, conseguenza dell'accordo fra i leader della zona euro sulle misure per affrontare la crisi del debito sovrano, gli investitori sembrano orientati a tirare il fiato.

L'agenda macroeconomica prevede il dato sui redditi personali di settembre, visti in crescita dello 0,3%, mentre i consumi sono stimati in rialzo dello 0,6%; contestualmente, verrà pubblicato l'indice dei prezzi Pce, la cui componente core è prevista in aumento dello 0,1%. Il calendario anche l'indice Reuters/Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori di ottobre, che dovrebbe salire a 74,1 da 73,8.