RPT-Borsa Usa, poco mossa in attesa Ue, Nasdaq cala su Amazon

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono sotto i massimi, con il Nasdaq negativo, in un mercato cauto in attesa di sviluppi sulla crisi del debito della zona euro.

"Ci si chiede se riusciranno a trovare un accordo, la mancanza di decisione è un forte elemento di debolezza per l'azionario", dice John Carey, gestore di Pioneer Investment Management a Boston. "In questa situazione di incertezza sul fronte macro, i risultati societari deludenti ricevono più attenzione di quelli positivi".

Ford Motor Co cede il 6,4%, dopo aver tagliato le previsioni sul 2011 in termini di margini, citando un rallentamento della crescita in Cina e pressioni sui prezzi in Europa. Il trimestre ha visto utile in calo, ma migliore delle attese degli analisti. Continua...