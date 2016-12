Wall Street - Stocks to watch del 24 ottobre

NEW YORK, 24 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono contrastati, dopo i rialzi di venerdì, sulle incertezze legate all'area euro.

Il mercato europeo è volatile e spera in un piano a breve, per fronteggiare la crisi del debito.

Prezzi in rialzo per i titoli di Stato Usa, sui timori legati alla crisi dell'euro zona. Il due anni è poco mosso con un rendimento allo 0,27%, il decennale segna +7/32 con un rendimento di 2,19%, il trentennale +17/32 e rende il 3,24%.

I titoli in evidenza oggi:

* CATERPILLAR ha chiuso il trimestre con utile per azione (Eps) a 1,71 dollari da 1,54 dollari per azione delle previsioni Thomson Reuters Ibes. Il gruppo vede Eps 2011, escluse le poste non ricorrenti, a 7,25 dollari.