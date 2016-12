Wall Street - Stocks to watch del 21 ottobre

NEW YORK, 21 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in rialzo, indicando un buon avvio di seduta in vista dell'atteso vertice Ue del fine settimana sulla crisi del debito dell'area.

Contribuiscono al tono positivo anche i risultati di General Electric , in linea con le aspettative, che hanno consolidato le attese di una buona stagione degli utili societari.

Francia e Germania hanno annunciato che i leader europei discuteranno di una soluzione della crisi domenica, ma non sarà adottata alcuna decisione prima di un secondo incontro che si terrà al più tardi mercoledì.

"Crediamo che con il passare del tempo i mercati realizzeranno che non ci sarà una soluzione veloce per l'Europa e che i 17 stati membri della zona euro faranno passi avanti progressivi", commenta Oliver Pursche di Gary Goldberg Financial Services.

Intorno alle 13,40 italiane il futures sullo S&P 500 SPc1 sale dello 0,89%, il derivato sul Nasdaq NDc1 avanza dell'1,06% e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJc1 guadagna lo 0,81%.

Prezzi in calo per i titoli di Stato Usa: il decennale cede 4/32 con un rendimento di 2,20%, il trentennale arretra di 15/32 e rende il 3,24% e il due anni è poco mosso con un rendimento allo 0,27%.

I titoli in evidenza oggi: